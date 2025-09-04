Biasin vota il Milan: “Troppi soldi investiti su Ricci e Jashari. Mercato confuso”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la sessione di mercato estiva del Milan
Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato la sessione di mercato estiva del Milan. A conclusione della sua analisi, Biasin ha assegnato un voto di 6 ai rossoneri, spiegando che si tratta di una valutazione di stima per l'impegno dimostrato. Ecco, di seguito, le sue parole:
Biasin vota il Milan: "Mercato confuso, ma l'annata non è segnata"
—
"Mercato eccellente in uscita (oltre 200 milioni di palanche), molto più confuso in entrata. Troppi i 60 (e più) milioni investiti per Ricci e Jashari, non perché non siano buoni giocatori, ma in quanto alternativi a Modric. Confusione generale anche in attacco, con il piano tattico che è cambiato così come i “papabili”. Alla fine ti ritrovi con Leao e Pulisic invitati a trasformarsi in prime punte e Gimenez invitato a essere un “di più” pur avendo dimostrato di avere un buon potenziale.