SERIE A

SERIE A

Verso Milan-Bologna, le ultime dall'infermeria rossoblù: Immobile fuori, Holm…

Bologna Immobile Fantacalcio
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla difficile trasferta contro il Milan: le condizioni di Immobile ed Holm
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla difficile trasferta contro il Milan, in programma domenica 14 settembre alle 20.45, con la speranza di recuperare alcuni elementi importanti.

Bologna, tre infortunati per la sfida al Milan: Italiano spera di recuperare Holm

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico rossoblù confida di poter riavere a disposizione il terzino Emil Holm, che ha saltato le prime due giornate di campionato e la convocazione con la sua nazionale. Il suo rientro sarebbe fondamentale per rinforzare la fascia destra della squadra.

Assenze certe, invece, sono quelle di Nicolò Casale e Ciro Immobile. Il difensore sta lavorando per rientrare in campo in tempo per l'impegno di Europa League contro l'Aston Villa, previsto per il 25 settembre. La situazione più complessa è quella di Immobile, costretto ai box da una lesione al retto femorale destro subita all'esordio in campionato. Il suo rientro non è previsto prima di novembre, un'assenza pesante per l'attacco del Bologna che dovrà fare a meno del suo capitano per diverse settimane.

