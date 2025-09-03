Tutta la verità sul Milan di quest’anno! Quel che non volete sentire

LASCIA UN MI PIACE E ISCRIVITI PER TUTTE LE NEWS SUL MILAN, GLI EVENTI, LE LIVE REACTION, CONTENUTI CON OSPITI ED ESCLUSIVE
ULTIME MILAN NEWS
Nell' ultimo video sul canale YouTube di PianetaMilan, il nostro Stefano Bressi ha affrontato un argomento molto sentito dai tifosi rossoneri: l'eccessiva critica nei confronti della squadra.
Bressi ha invitato i sostenitori del Milan a mostrare più fiducia nel club, nel gruppo e nello staff tecnico. A suo avviso, le critiche spesso non tengono conto del contesto in cui la società si sta muovendo. L'invito di Bressi è chiaro: i tifosi, e non, dovrebbero dimostrare maggiore compattezza e sostenere il club, permettendo al lavoro svolto di dare i frutti sperati sul campo.
