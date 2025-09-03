Tutta la verità sul Milan di quest’anno! Quel che non volete sentire

Pianeta Milan
Nell' ultimo video sul canale YouTube di PianetaMilan, il nostro Stefano Bressi ha affrontato un argomento molto sentito: l'eccessiva critica
Alessia Scataglini
Nell' ultimo video sul canale YouTube di PianetaMilan, il nostro Stefano Bressi ha affrontato un argomento molto sentito dai tifosi rossoneri: l'eccessiva critica nei confronti della squadra.

Bressi ha invitato i sostenitori del Milan a mostrare più fiducia nel club, nel gruppo e nello staff tecnico. A suo avviso, le critiche spesso non tengono conto del contesto in cui la società si sta muovendo. L'invito di Bressi è chiaro: i tifosi, e non, dovrebbero dimostrare maggiore compattezza e sostenere il club, permettendo al lavoro svolto di dare i frutti sperati sul campo.

