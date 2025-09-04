Pianeta Milan
L’asso nella manica di Allegri: il Milan è pronto a cambiare volto con Rabiot

L'ultima folle giornata di mercato dei rossoneri è culminata con l'acquisto di Adrien Rabiot: come può migliorare il Milan
L'ultima folle giornata di mercato del Milan è culminata con l'acquisto di Adrien Rabiot, una mossa che ha consolidato in maniera decisiva il centrocampo rossonero. L'arrivo del francese, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, completa un reparto che, in poche settimane, è diventato il vero punto di forza della squadra. Rabiot, reduce da una stagione da 10 gol con il Marsiglia, approda al Milan per circa 10 milioni di euro, firmando un contratto triennale da 5 milioni a stagione più bonus.

Il colpo non è solo un rinforzo tecnico, ma una vera e propria iniezione di esperienza, carisma e personalità. Insieme a Luka Modric, Rabiot forma un centrocampo di assoluto livello internazionale, capace di vantare un totale di 56 titoli in carriera. La loro leadership, unita alla versatilità di giocatori come Loftus-Cheek e Fofana e al talento dei giovani Ricci e Jashari, offre ad Allegri moltissime soluzioni tattiche.

Il ritorno del pupillo e le nuove geometrie: come Rabiot può cambiare il Milan

L'operazione Rabiot è stata favorita da una rottura con il Marsiglia dopo una lite con il compagno di squadra Rowe, un episodio che ha spinto il club francese a metterlo sul mercato. Il Milan ha colto l'occasione al volo, riportando Rabiot sotto la guida di Allegri, l'allenatore che lo ha lanciato e valorizzato più di ogni altro. Con 127 presenze e 16 gol, il francese conosce a memoria i metodi del suo tecnico, e la loro intesa sarà un fattore decisivo per l'integrazione.

La rivoluzione a centrocampo, con gli arrivi estivi di Modric, Rabiot, Ricci e Jashari, apre a nuovi scenari tattici. Allegri potrà scegliere di volta in volta se puntare sul 3-5-2, con Rabiot mezzala, o su un 4-3-3 più offensivo, sfruttando il francese come interno, Modric in regia e Fofana sull'altra mezzala. La duttilità di Rabiot  sarà l'arma in più per un Milan che non è mai stato così ricco di soluzioni in mezzo al campo.

Il suo inserimento sarà agevolato dalla presenza dei compagni di nazionale, Mike Maignan e Nkunku. Con una rosa che bilancia campioni affermati e giovani in crescita, il Milan di Allegri ha ora tutti gli ingredienti per un campionato da protagonista.

