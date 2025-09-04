L’asso nella manica di Allegri: il Milan è pronto a cambiare volto con Rabiot

Il ritorno del pupillo e le nuove geometrie: come Rabiot può cambiare il Milan

L'operazione Rabiot è stata favorita da una rottura con il Marsiglia dopo una lite con il compagno di squadra Rowe, un episodio che ha spinto il club francese a metterlo sul mercato. Il Milan ha colto l'occasione al volo, riportando Rabiot sotto la guida di Allegri, l'allenatore che lo ha lanciato e valorizzato più di ogni altro. Con 127 presenze e 16 gol, il francese conosce a memoria i metodi del suo tecnico, e la loro intesa sarà un fattore decisivo per l'integrazione.