Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Monte ingaggi Serie A 2025-26: stipendi Milan in calo, impennata Napoli e Roma

CALCIOMERCATO MILAN

Monte ingaggi Serie A 2025-26: stipendi Milan in calo, impennata Napoli e Roma

Monte ingaggi Serie A 2025-26: stipendi Milan in calo, impennata Napoli e Roma
Il sito Calcio e Finanza fa il punto proprio sul monte ingaggi della Serie A per la stagione 2025-26. Milan al ribasso. Ecco chi sale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. La dirigenza rossonera ha lavorato anche per abbassare il monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer, hanno liberato dal bilancio del Milan dei contratti 'pesanti'. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria: per il Diavolo un risparmio di 4 milioni sullo stipendio.

Monte ingaggi Serie A 2025-26

—  

Il sito Calcio e Finanza fa il punto proprio sul monte ingaggi della Serie A per la stagione 2025-26, facendo un confronto con lo scorso anno. Il Milan si trova al quinto posto, alle spalle di Inter, Juventus, Napoli e Roma e sopra alla Lazio sesta. Per il club rossonero c'è stato un calo dello 0.6% rispetto alla scorsa stagione: si passa da 105,1 milioni a 104,5 milioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Leao: Allegri prepara la ‘trasformazione’ in top player>>>

Anche l'Inter è in leggero calo, mentre il Napoli è salito in modo esponenziale: più 30,7%. Anche la Roma sale di molto (aumento del 22,3%).

Leggi anche
Milan, bilancio 2025/26: mercato in funzione dell’assenza Champions. I numeri
Calciomercato Milan, maxi plusvalenze e tante spese: il bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA