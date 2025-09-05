Anche l'Inter è in leggero calo, mentre il Napoli è salito in modo esponenziale: più 30,7%. Anche la Roma sale di molto (aumento del 22,3%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. La dirigenza rossonera ha lavorato anche per abbassare il monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer, hanno liberato dal bilancio del Milan dei contratti 'pesanti'. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria: per il Diavolo un risparmio di 4 milioni sullo stipendio.
Il sito Calcio e Finanza fa il punto proprio sul monte ingaggi della Serie A per la stagione 2025-26, facendo un confronto con lo scorso anno. Il Milan si trova al quinto posto, alle spalle di Inter, Juventus, Napoli e Roma e sopra alla Lazio sesta. Per il club rossonero c'è stato un calo dello 0.6% rispetto alla scorsa stagione: si passa da 105,1 milioni a 104,5 milioni.
Anche l'Inter è in leggero calo, mentre il Napoli è salito in modo esponenziale: più 30,7%. Anche la Roma sale di molto (aumento del 22,3%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA