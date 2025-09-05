Il Milan è cambiato molto durante la passata sessione di calciomercato estiva. La dirigenza rossonera ha lavorato anche per abbassare il monte ingaggi: Reijnders, Chukwueze, Theo Hernandez e per ultimo Bennacer, hanno liberato dal bilancio del Milan dei contratti 'pesanti'. Il centrocampista, infatti, è stato ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria: per il Diavolo un risparmio di 4 milioni sullo stipendio.