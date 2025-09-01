Calciomercato Milan, maxi plusvalenze e tante spese: il bilancio

Contando anche gli ultimissimi acquisti, i rossoneri hanno investito sul mercato una cifra pari a circa 165 milioni di euro, bonus esclusi. L'operazione più onerosa è stata quella per assicurarsi Christopher Nkunku. Per il francese sono stati versati nelle casse del Chelsea 37 milioni + 5 di bonus.
Calciomercato Milan, gli incassi dalle cessioni—
Gli investimenti fatti in entrata sono stati possibili grazie alle cessioni. Le uscite, come anticipato, sono state moltissime. Probabilmente si tratta di un numero da record per una sola sessione di mercato. Ovviamente, nel conto degli incassi vanno tralasciate le cifre che il Milan potrebbe incassare dai futuri riscatti dei giocatori in prestito. Dunque, sommando gli incassi ottenuti dalle cessioni a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto), la cifra totale entrata nelle casse rossonere è pari a circa 169 milioni.
Infine, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il Milan - grazie a tutte queste operazioni in uscita - ha raggiunto il suo record di plusvalenze realizzate in un singolo esercizio.
