Calciomercato Milan, maxi plusvalenze e tante spese: il bilancio

Quest'estate, il Milan è stato tra le squadre più attive sul calciomercato. Nonostante ci si attendesse una serie di acquisti per puntellare la rosa, in casa rossonera è avvenuta una sorta di rivoluzione tecnica. A partire dall'arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore, sono state realizzate moltissime operazioni di mercato. Principalmente la dirigenza ha lavorato sulle uscite, totalizzando un numero considerevole di cessioni. Ben 19, di cui 9 in prestito. La maggior parte di questi prestiti include un'opzione d'acquisto tra un anno. Inoltre, a queste uscite, vanno aggiunte quelle di giocatori che non sono stati confermati in rosa. Tra questi, si possono citare Walker, Sottil, Abraham, Jovic, Joao Felix e Vazquez.