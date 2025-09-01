Pianeta Milan
Calciomercato Milan, maxi plusvalenze e tante spese: il bilancio

Calciomercato Milan, il bilancio delle spese alla fine della sessione estiva
Ecco il bilancio delle spese del Milan, tra acquisti e cessioni, al termine di questa sessione estiva di calciomercato
Quest'estate, il Milan è stato tra le squadre più attive sul calciomercato. Nonostante ci si attendesse una serie di acquisti per puntellare la rosa, in casa rossonera è avvenuta una sorta di rivoluzione tecnica. A partire dall'arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore, sono state realizzate moltissime operazioni di mercato. Principalmente la dirigenza ha lavorato sulle uscite, totalizzando un numero considerevole di cessioni. Ben 19, di cui 9 in prestito. La maggior parte di questi prestiti include un'opzione d'acquisto tra un anno. Inoltre, a queste uscite, vanno aggiunte quelle di giocatori che non sono stati confermati in rosa. Tra questi, si possono citare Walker, Sottil, Abraham, Jovic, Joao Felix e Vazquez.

Calciomercato Milan, il bilancio 

A fronte di un numero così elevato di cessioni, è stato necessario intervenire pesantemente sul calciomercato in entrata. Ecco che sono stati comprati Ricci, Terracciano, Modric, Estupinan, De Winter e Athekame. Inoltre, è stato ufficializzato da qualche giorno l'acquisto di Nkunku. Gli ultimi ad arrivare, invece, saranno Rabiot e Odogu, giovane centrale. I loro acquisti sono stati finalizzati durante l'ultimo giorno di mercato.

Contando anche gli ultimissimi acquisti, i rossoneri hanno investito sul mercato una cifra pari a circa 165 milioni di euro, bonus esclusi. L'operazione più onerosa è stata quella per assicurarsi Christopher Nkunku. Per il francese sono stati versati nelle casse del Chelsea 37 milioni + 5 di bonus.

Calciomercato Milan, gli incassi dalle cessioni

Gli investimenti fatti in entrata sono stati possibili grazie alle cessioni. Le uscite, come anticipato, sono state moltissime. Probabilmente si tratta di un numero da record per una sola sessione di mercato. Ovviamente, nel conto degli incassi vanno tralasciate le cifre che il Milan potrebbe incassare dai futuri riscatti dei giocatori in prestito. Dunque, sommando gli incassi ottenuti dalle cessioni a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto), la cifra totale entrata nelle casse rossonere è pari a circa 169 milioni.

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato a due facce: cessioni eccellenti, ma manca qualcosa>>>

Infine, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il Milan - grazie a tutte queste operazioni in uscita - ha raggiunto il suo record di plusvalenze realizzate in un singolo esercizio.

