Il Milan e la strategia sul mercato, basterà per arrivare in Champions?

Ad ora il risultato pare evidente: la rosa non è stata rinforzata. In più, varie mosse sul calciomercato hanno lasciato spazio a un'impressione: all'interno della società ci sono più anime, le quali non concordano su determinati obiettivi. Il caso più lampante è quello del centravanti. Da inizio mercato, il Milan ha dichiarato di voler acquistare una punta di peso da affiancare a Gimenez. Finora, però, non è arrivato nessuno. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l'acquisto di Nkunku, per il quale sono stati sborsati 37 milioni più bonus. Tuttavia, il francese non è un 'numero 9' e ciò sottolinea la confusione della società, insieme alla varie operazioni che sono saltate nel momento in cui erano vicine alla finalizzazione. Chiaramente, ci si riferisce ai casi Hojlund, Boniface e Harder.