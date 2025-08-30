Il Milan e la strategia sul mercato, basterà per arrivare in Champions?

Ad ora il risultato pare evidente: la rosa non è stata rinforzata. In più, varie mosse sul calciomercato hanno lasciato spazio a un'impressione: all'interno della società ci sono più anime, le quali non concordano su determinati obiettivi. Il caso più lampante è quello del centravanti. Da inizio mercato, il Milan ha dichiarato di voler acquistare una punta di peso da affiancare a Gimenez. Finora, però, non è arrivato nessuno. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l'acquisto di Nkunku, per il quale sono stati sborsati 37 milioni più bonus. Tuttavia, il francese non è un 'numero 9' e ciò sottolinea la confusione della società, insieme alla varie operazioni che sono saltate nel momento in cui erano vicine alla finalizzazione. Chiaramente, ci si riferisce ai casi Hojlund, Boniface e Harder.
Il paragone con il Napoli dello scorso anno—
Infine, è interessante sottolineare il paragone - operato da Calcio e Finanza - con il Napoli: "la differenza appare evidente: lo scorso anno il Napoli, reduce da una stagione pessima e senza essersi qualificato per le coppe, sotto lo stimolo di Antonio Conte, decise di rilanciare spendendo sul mercato qualcosa come oltre 150 milioni, portando a casa giocatori tra gli altri quali Lukaku e McTominay".
"L’esito fu che la squadra si garantì la qualificazione alla Champions League di quest’anno praticamente a gennaio – cedendo Kvaratskhelia nella finestra di mercato invernale – e a maggio terminò per vincere il campionato. Il Milan, invece, ha deciso di intraprendere un percorso diverso. Vedremo se anche la sua scommessa pagherà, a meno di colpi sensazionali di qui al termine del mercato, che, però, sinora non sono stati previsti da nessuno".
