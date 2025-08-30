Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Lecce-Milan, la reazione della squadra e la soddisfazione di Loftus-Cheek

RASSEGNA STAMPA

Lecce-Milan, la reazione della squadra e la soddisfazione di Loftus-Cheek

Lecce-Milan: Loftus-Cheek torna al gol dopo un anno e mezzo
Lecce-Milan, dopo la Cremonese il Milan, ed Allegri, torna a sorridere grazie ai gol di Loftus-cheek e Christian Pulisic
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'aveva detto Massimiliano Allegri, attendendosi almeno quindici gol dalla coppia Loftus-Cheek-Fofana in stagione. E l'inglese non ha perso tempo. Con il suo primo gol stagionale, Ruben Loftus-Cheek ha sbloccato la difficile sfida contro il Lecce, dando il via alla prima vittoria rossonera. Il suo colpo di testa vincente, arrivato su una punizione del solito, impeccabile Luka Modric, ha squarciato il muro salentino, permettendo al Milan di lasciarsi alle spalle il passo falso contro la Cremonese.

Lecce-Milan, la reazione della squadra e la soddisfazione di Loftus-Cheek

—  

Come riferito da Tuttosport, nonostante un primo tempo in cui non era riuscito a incidere, l'attaccante ha saputo reagire con forza, trovando il gol che ha rotto un digiuno che durava da mesi. "È stata una partita tosta," ha dichiarato Loftus-Cheek a Sky nel post-match. "Dopo due gol annullati è difficile reagire a livello di testa, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Sono contento per il gol, ma quello che conta è che la squadra vinca. Allegri mi dà fiducia e io voglio ripagarla."

LEGGI ANCHE

Pulisic, il talismano che non sbaglia mai

—  

A chiudere i conti ci ha pensato Christian Pulisic. Entrato a partita in corso, l'americano ha approfittato di un'incertezza della difesa avversaria per mettere il sigillo sul 2-0. Per lui, Lecce è ormai la vittima preferita, una garanzia di gol. Felice per il risultato, Pulisic ha commentato la partita: "Contro la Cremonese non avevamo giocato male, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Oggi abbiamo fatto molto meglio, potevamo segnare ancora ed è stato importante non aver subito gol."

E l'entusiasmo di Pulisic non si ferma al campo. Parlando del nuovo acquisto, Christopher Nkunku, anche lui ex Chelsea, l'americano non ha dubbi: "Nkunku ha grandi doti tecniche, porta tanta qualità e ci aiuterà molto."

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Allegri vuole l’attaccante: ecco il nuovo nome dalla Premier

Così, con una vittoria conquistata grazie a due dei suoi talenti di maggior classe e un mercato che continua a portare innesti importanti, il Milan può ora guardare con più ottimismo al futuro, forte di una mentalità che, anche nei momenti difficili, non ha tradito le aspettative.

Leggi anche
Lecce-Milan, esaudita una richiesta di Allegri: la concretezza
Prima pagina Tuttosport: “Juve, tre giorni da bomber. Il Milan è Allegri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA