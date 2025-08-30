Lecce-Milan, la reazione della squadra e la soddisfazione di Loftus-Cheek

Pulisic, il talismano che non sbaglia mai—
A chiudere i conti ci ha pensato Christian Pulisic. Entrato a partita in corso, l'americano ha approfittato di un'incertezza della difesa avversaria per mettere il sigillo sul 2-0. Per lui, Lecce è ormai la vittima preferita, una garanzia di gol. Felice per il risultato, Pulisic ha commentato la partita: "Contro la Cremonese non avevamo giocato male, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Oggi abbiamo fatto molto meglio, potevamo segnare ancora ed è stato importante non aver subito gol."
E l'entusiasmo di Pulisic non si ferma al campo. Parlando del nuovo acquisto, Christopher Nkunku, anche lui ex Chelsea, l'americano non ha dubbi: "Nkunku ha grandi doti tecniche, porta tanta qualità e ci aiuterà molto."
Così, con una vittoria conquistata grazie a due dei suoi talenti di maggior classe e un mercato che continua a portare innesti importanti, il Milan può ora guardare con più ottimismo al futuro, forte di una mentalità che, anche nei momenti difficili, non ha tradito le aspettative.
