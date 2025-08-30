L'aveva detto Massimiliano Allegri , attendendosi almeno quindici gol dalla coppia Loftus-Cheek-Fofana in stagione. E l'inglese non ha perso tempo. Con il suo primo gol stagionale, Ruben Loftus-Cheek ha sbloccato la difficile sfida contro il Lecce , dando il via alla prima vittoria rossonera. Il suo colpo di testa vincente, arrivato su una punizione del solito, impeccabile Luka Modric , ha squarciato il muro salentino, permettendo al Milan di lasciarsi alle spalle il passo falso contro la Cremonese .

Lecce-Milan, la reazione della squadra e la soddisfazione di Loftus-Cheek

Come riferito da Tuttosport, nonostante un primo tempo in cui non era riuscito a incidere, l'attaccante ha saputo reagire con forza, trovando il gol che ha rotto un digiuno che durava da mesi. "È stata una partita tosta," ha dichiarato Loftus-Cheek a Sky nel post-match. "Dopo due gol annullati è difficile reagire a livello di testa, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Sono contento per il gol, ma quello che conta è che la squadra vinca. Allegri mi dà fiducia e io voglio ripagarla."