Prima pagina Tuttosport: “Juve, tre giorni da bomber. Il Milan è Allegri”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In prima pagina, Tuttosport si concentra principalmente sulla Juventus con il titolo "Juve, i tre giorni del bomber", che mette in risalto gli sviluppi positivi nella trattativa con il PSG per Kolo Muani. Il club parigino sembra ora propenso ad accettare un prestito oneroso più elevato con diritto di riscatto. Nel caso in cui l'affare non si concretizzasse, le alternative per l'attacco sarebbero Jackson e Openda, mentre per le fasce si seguono le piste Arnau e Zhegrova.