Prima pagina Tuttosport: "Juve, tre giorni da bomber. Il Milan è Allegri"

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In prima pagina, Tuttosport si concentra principalmente sulla Juventus con il titolo "Juve, i tre giorni del bomber", che mette in risalto gli sviluppi positivi nella trattativa con il PSG per Kolo Muani. Il club parigino sembra ora propenso ad accettare un prestito oneroso più elevato con diritto di riscatto. Nel caso in cui l'affare non si concretizzasse, le alternative per l'attacco sarebbero Jackson e Openda, mentre per le fasce si seguono le piste Arnau e Zhegrova.

Sulla colonna di destra, grande attenzione al Milan, che ritrova la vittoria per 2-0 a Lecce grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Un risultato che non solo rilancia Allegri ma apre anche alla trattativa per l'attaccante Dovbyk, con lo scambio per Gimenez con la Roma ancora in piedi.

In basso, si parla del Torino, con l'arrivo di Hadjam sulla fascia sinistra dopo la sua esperienza in Inghilterra. C'è anche la Fiorentina, con un'intervista esclusiva a Pongracic, che esprime il suo desiderio di vincere una coppa con i Viola.

Spazio anche agli sport italiani, dal volley agli Europei di basket e al tennis. Per lo US Open, si segnala l'atteso derby tutto italiano tra Musetti e Cobolli, oltre alla sfida di Sinner contro Shapovalov.

Infine, viene menzionato il lavoro di Gattuso con la Nazionale e la "favola" della Cremonese, che continua a stupire in classifica anche grazie alle prestazioni di Sanabria.

