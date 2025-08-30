Prima pagina Tuttosport: “Juve, tre giorni da bomber. Il Milan è Allegri”

Sulla colonna di destra, grande attenzione al Milan, che ritrova la vittoria per 2-0 a Lecce grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Un risultato che non solo rilancia Allegri ma apre anche alla trattativa per l'attaccante Dovbyk, con lo scambio per Gimenez con la Roma ancora in piedi.
In basso, si parla del Torino, con l'arrivo di Hadjam sulla fascia sinistra dopo la sua esperienza in Inghilterra. C'è anche la Fiorentina, con un'intervista esclusiva a Pongracic, che esprime il suo desiderio di vincere una coppa con i Viola.
Spazio anche agli sport italiani, dal volley agli Europei di basket e al tennis. Per lo US Open, si segnala l'atteso derby tutto italiano tra Musetti e Cobolli, oltre alla sfida di Sinner contro Shapovalov.
Infine, viene menzionato il lavoro di Gattuso con la Nazionale e la "favola" della Cremonese, che continua a stupire in classifica anche grazie alle prestazioni di Sanabria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA