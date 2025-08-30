Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco il Milan!”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco il Milan!”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco il Milan!” - immagine 1
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan

 

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il titolo "Ecco il Milan", celebrando la vittoria dei rossoneri a Lecce, con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic in evidenza. Viene anche riportato l'interesse del Milan per Rabiot.

LEGGI ANCHE

 C'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, descritto come un'attesa rivincita al Maradona con il richiamo "Ci risiamo". Sul fronte Juventus, il giornale annuncia un colpo di mercato con l'arrivo di Kolo Muani, e l'interesse per Mazraoui. Spazio anche alla sorprendente ascesa della Cremonese, che, dopo la sua seconda vittoria, si ritrova in vetta e sogna in grande, con la possibile acquisizione del campione Vardy.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Allegri vuole l’attaccante: ecco il nuovo nome dalla Premier

 

A destra, un titolo "Pilato shock" informa sullo stop della nuotatrice a Singapore per un presunto furto. La prima pagina si conclude con altri approfondimenti, tra cui la rubrica di Gene Gnocchi e l'analisi della giornata di campionato.

 

Leggi anche
Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Allegri si ‘riscatta’
Il Milan ritrova la vittoria con Allegri: “Così si può tornare a vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA