Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco il Milan!”

C'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, descritto come un'attesa rivincita al Maradona con il richiamo "Ci risiamo". Sul fronte Juventus, il giornale annuncia un colpo di mercato con l'arrivo di Kolo Muani, e l'interesse per Mazraoui. Spazio anche alla sorprendente ascesa della Cremonese, che, dopo la sua seconda vittoria, si ritrova in vetta e sogna in grande, con la possibile acquisizione del campione Vardy.