Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Allegri si ‘riscatta’

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 1° settembre 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
                                       La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 29 agosto 2025

 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il titolo "Ecco il Milan", celebrando la vittoria dei rossoneri a Lecce, con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic in evidenza. Viene anche riportato l'interesse del Milan per Rabiot.

 C'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, descritto come un'attesa rivincita al Maradona con il richiamo "Ci risiamo". Sul fronte Juventus, il giornale annuncia un colpo di mercato con l'arrivo di Kolo Muani, e l'interesse per Mazraoui. Spazio anche alla sorprendente ascesa della Cremonese, che, dopo la sua seconda vittoria, si ritrova in vetta e sogna in grande, con la possibile acquisizione del campione Vardy.

A destra, un titolo "Pilato shock" informa sullo stop della nuotatrice a Singapore per un presunto furto. La prima pagina si conclude con altri approfondimenti, tra cui la rubrica di Gene Gnocchi e l'analisi della giornata di campionato.

