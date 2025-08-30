| La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 29 agosto 2025
Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Allegri si ‘riscatta’
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il titolo "Ecco il Milan", celebrando la vittoria dei rossoneri a Lecce, con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic in evidenza. Viene anche riportato l'interesse del Milan per Rabiot.
C'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, descritto come un'attesa rivincita al Maradona con il richiamo "Ci risiamo". Sul fronte Juventus, il giornale annuncia un colpo di mercato con l'arrivo di Kolo Muani, e l'interesse per Mazraoui. Spazio anche alla sorprendente ascesa della Cremonese, che, dopo la sua seconda vittoria, si ritrova in vetta e sogna in grande, con la possibile acquisizione del campione Vardy.
A destra, un titolo "Pilato shock" informa sullo stop della nuotatrice a Singapore per un presunto furto. La prima pagina si conclude con altri approfondimenti, tra cui la rubrica di Gene Gnocchi e l'analisi della giornata di campionato.
