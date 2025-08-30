Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Allegri si ‘riscatta’

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il titolo "Ecco il Milan", celebrando la vittoria dei rossoneri a Lecce, con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic in evidenza. Viene anche riportato l'interesse del Milan per Rabiot.

C'è spazio anche per il big match tra Napoli e Inter, descritto come un'attesa rivincita al Maradona con il richiamo "Ci risiamo". Sul fronte Juventus, il giornale annuncia un colpo di mercato con l'arrivo di Kolo Muani, e l'interesse per Mazraoui. Spazio anche alla sorprendente ascesa della Cremonese, che, dopo la sua seconda vittoria, si ritrova in vetta e sogna in grande, con la possibile acquisizione del campione Vardy.