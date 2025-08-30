Il Milan ritrova la vittoria con Allegri: “Così si può tornare a vincere”

Il tecnico ha poi confermato la sua fiducia nel 3-5-2, modulo che, a suo dire, "copre bene il campo e dà più equilibrio". Ha inoltre commentato l'arrivo di Nkunku, definendolo un giocatore di "grande qualità" e aggiungendo che la società sta lavorando bene per riportare il Milan "dove merita ed essere competitivo". Sulle questioni di mercato legate a Gimenez e Musah, Allegri ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando l'importanza di concentrarsi sulla partita piuttosto che sulle voci.

La classe eterna di Luka Modric — Protagonista indiscusso della vittoria è stato Luka Modrić. Al suo secondo match da titolare, il campione croato ha nuovamente dettato i ritmi del centrocampo. A fine partita, parlando in inglese, ha espresso il suo stupore per il campionato italiano, definito "molto difficile" per la sua attenzione tattica.

Con l'assist su punizione per il gol di Loftus-Cheek, il Pallone d'oro ha scritto un pezzo di storia: a 39 anni e 354 giorni, è diventato il più anziano centrocampista ad aver fornito un assist in Serie A. Una dimostrazione di come, per la classe pura, l'età sia solo un dettaglio. "Il mio italiano? Grazie e alla prossima!", ha scherzato il croato, lasciando intendere che, pur se le parole sono poche, il suo calcio parla chiaro e forte.