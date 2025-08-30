Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan riparte. Max on fire”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan riparte. Max on fire”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan riparte. Max on fire” - immagine 1
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 29 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, in prima pagina apre con il titolo a caratteri giganti “Max on fire”, celebrando il ritorno alla vittoria del Milan che batte il Lecce 2-0 con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic. La squadra di Allegri si riscatta dopo le difficoltà, mentre l’ucraino Dovbyk apre alla possibilità di un approdo in rossonero.

LEGGI ANCHE

In alto trova spazio anche il calciomercato: la Juventus è alle prese con il nodo Kolo Muani, con il PSG disposto a cederlo solo per 60 milioni, e la situazione legata a Vlahovic potrebbe sbloccare l’operazione; il Napoli invece aspetta Hojlund, con l’accordo trovato con il Manchester United.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Allegri vuole l'attaccante: ecco il nuovo nome dalla Premier>>>

Sulla destra si parla della Roma che chiude per Tsimikas, della Fiorentina che regala a Pioli il sesto rinforzo con Nicolussi Caviglia, del nuovo commissario tecnico Gattuso che cambia l’Italia e di Mourinho esonerato dal Fenerbahce dopo le polemiche con i dirigenti sul mercato. In basso spazio al tennis con lo US Open, dove Sinner affronterà Shapovalov e ci sarà il derby italiano tra Musetti e Cobolli, mentre nel nuoto si torna sul caso Pilato e Tarantino fermate a Singapore per un presunto furto.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ecco il Milan!”
Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan di Allegri si ‘riscatta’

© RIPRODUZIONE RISERVATA