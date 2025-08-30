Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan riparte. Max on fire”

In alto trova spazio anche il calciomercato: la Juventus è alle prese con il nodo Kolo Muani , con il PSG disposto a cederlo solo per 60 milioni, e la situazione legata a Vlahovic potrebbe sbloccare l’operazione; il Napoli invece aspetta Hojlund , con l’accordo trovato con il Manchester United .

Sulla destra si parla della Roma che chiude per Tsimikas, della Fiorentina che regala a Pioli il sesto rinforzo con Nicolussi Caviglia, del nuovo commissario tecnico Gattuso che cambia l’Italia e di Mourinho esonerato dal Fenerbahce dopo le polemiche con i dirigenti sul mercato. In basso spazio al tennis con lo US Open, dove Sinner affronterà Shapovalov e ci sarà il derby italiano tra Musetti e Cobolli, mentre nel nuoto si torna sul caso Pilato e Tarantino fermate a Singapore per un presunto furto.