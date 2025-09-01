Calciomercato Milan, Rabiot alle firme! E c’è un nuovo dettaglio

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. Se dovesse davvero chiudere così, il Diavolo avrebbe finito con 10 acquisti in entrata, di cui due sopra i 30 milioni di euro (Jashari e Nkunku), ma senza un difensore centrale d'esperienza e dubbi su alcune parti della rosa. Occhio però alle possibili mosse a sorpresa delle ultimissime ore visto che il mercato scade alle 20:00 italiane.