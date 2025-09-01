Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Rabiot alle firme! E c’è un nuovo dettaglio

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Rabiot alle firme! E c’è un nuovo dettaglio

Calciomercato Milan, Rabiot firma! Ecco il dettaglio del contratto
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla di Adrien Rabiot, pronto a diventare un nuovo centrocampista del Milan. Ecco un dettaglio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. Se dovesse davvero chiudere così, il Diavolo avrebbe finito con 10 acquisti in entrata, di cui due sopra i 30 milioni di euro (Jashari e Nkunku), ma senza un difensore centrale d'esperienza e dubbi su alcune parti della rosa. Occhio però alle possibili mosse a sorpresa delle ultimissime ore visto che il mercato scade alle 20:00 italiane.

Calciomercato Milan, Rabiot firma! 

—  

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla di Adrien Rabiot, pronto a diventare un nuovo centrocampista del Milan. Ecco un dettaglio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il LIVE con tutte le news in tempo reale >>>

"Firme in arrivo per Adrien Rabiot al Milan. Confermato quanto raccontato: sarà un triennale con opzione". Noi di Pianeta Milan abbiamo anticipato ieri sera l'arrivo del francese in rossonero (leggi qui). Il giocatore, quindi, dovrebbe firmare un triennale con opzione e diventare un nuovo elemento della rosa di Allegri.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Gomez: Guehi al Liverpool non cambia le cose
Calciomercato Milan, Gimenez: spunta il Chelsea. Che intrigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA