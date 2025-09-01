Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Gimenez: spunta il Chelsea. Che intrigo

Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. Se dovesse davvero chiudere così, il Diavolo avrebbe finito con 10 acquisti in entrata, di cui due sopra i 30 milioni di euro (Jashari e Nkunku), ma senza un difensore centrale d'esperienza e dubbi su alcune parti della rosa. Occhio però alle possibili mosse a sorpresa delle ultimissime ore visto che il mercato scade alle 20:00 italiane.

Calciomercato Milan, Gimenez c'è il Chelsea?

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, ci sarebbe un'offerta del Chelsea per Gimenez. Il Milan, in quel caso, potrebbe prendere Dovbyk dalla Roma e la Roma forse Embolo. Sarebbe comunque un intrigo di mercato molto complesso a poche ore dal termine.

Notizia però subito smentita da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. "Chelsea non è interessato a Santiago Gimenez". Vedremo quale sarà la fine dell'intrigo dell'attacco del Milan.

