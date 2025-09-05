PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Saelemaekers assist di tacco. In campo anche Estupinan

Milan, Saelemaekers assist di tacco. In campo anche Estupinan

Milan in Nazionale: in campo il Belgio di Saelemaekers e De Winter. Spazio anche per Estupinan. Ecco il report di acmilan.com
(fonte: acmilan.com) - È andato in archivio il primo blocco di gare in questa prima sosta di campionato dedicata alle Nazionali. Due i rossoneri che hanno lasciato il segno.

Nella serata di giovedì, Alexis Saelemaekers ha preso parte e inciso in Liechtenstein-Belgio. Al Rheinpark Stadion di Vaduz, nelle qualificazioni al Mondiale 2026, i Rode Duivels hanno dominato e stravinto 6-0, salendo al terzo posto nel girone a quota 7 punti e mirando alla vetta occupata dal Galles. Per Saelemaekers ingresso all'ora di gioco e bellissimo assist di tacco nel recupero per il gol del compagno Fofana che ha archiviato la pratica; in generale una prestazione brillante, a ribadire il buonissimo momento di forma, impreziosita dall'82% di passaggi positivi, 3 palloni toccati in area avversaria e 1 dribbling. Koni De Winter, invece, è rimasto in panchina.

Nella notte, poi, impiego quasi pieno per Pervis Estupiñan, in campo fino all'85' in Paraguay-Ecuador. All'Estadio Defensores del Chaco di Asunción, sempre a livello di qualificazione al Mondiale, Estupiñan è stato schierato dall'inizio come terzino sinistro nel 4-4-2 del CT Beccacece, in un match intenso e acceso ma terminato 0-0La Tri sale così a 26 punti nel girone dopo 17 giornate, quarta posizione appena alle spalle di Brasile e Uruguay e davanti a Colombia e proprio Paraguay.

