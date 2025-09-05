Milan, Saelemaekers assist di tacco. In campo anche Estupinan

Nella serata di giovedì, Alexis Saelemaekers ha preso parte e inciso in Liechtenstein-Belgio. Al Rheinpark Stadion di Vaduz, nelle qualificazioni al Mondiale 2026, i Rode Duivels hanno dominato e stravinto 6-0, salendo al terzo posto nel girone a quota 7 punti e mirando alla vetta occupata dal Galles. Per Saelemaekers ingresso all'ora di gioco e bellissimo assist di tacco nel recupero per il gol del compagno Fofana che ha archiviato la pratica; in generale una prestazione brillante, a ribadire il buonissimo momento di forma, impreziosita dall'82% di passaggi positivi, 3 palloni toccati in area avversaria e 1 dribbling. Koni De Winter, invece, è rimasto in panchina.