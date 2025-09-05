Milan, Saelemaekers assist di tacco. In campo anche Estupinan

LEGGI ANCHE: Monte ingaggi Milan 2025/2026: stipendi ancora in discesa con la cessione di Bennacer>>>
Nella notte, poi, impiego quasi pieno per Pervis Estupiñan, in campo fino all'85' in Paraguay-Ecuador. All'Estadio Defensores del Chaco di Asunción, sempre a livello di qualificazione al Mondiale, Estupiñan è stato schierato dall'inizio come terzino sinistro nel 4-4-2 del CT Beccacece, in un match intenso e acceso ma terminato 0-0. La Tri sale così a 26 punti nel girone dopo 17 giornate, quarta posizione appena alle spalle di Brasile e Uruguay e davanti a Colombia e proprio Paraguay.
© RIPRODUZIONE RISERVATA