Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola oggi, venerdì 5 settembre 2025. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità frizzanti per quanto concerne l'universo rossonero. Non poteva essere altrimenti, visto che c'è ancora l'onda lunga del calciomercato estivo e che, al contempo, si pensa già a come e con chi poter tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA