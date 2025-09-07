Milan, il CT del Messico: 'Gimenez? Volevo vedere come ...'

Partita da zero a zero quella tra Messico e Giappone che si è giocata, nella notte italiana di domenica 7 settembre, allo Stadio Coliseum di Oakland, in California. Una partita importante per il CT Javier Aguirre per capire a che punto si trova la sua formazione in vista dei Mondiali 2026. Tra i convocati in attacco anche Santiago Gimenez del Milan . L'attaccante rossonero non è partito da titolare, ma è entrato al minuto 61 al posto di Raul Jimenez. L'allenatore del Messico Javier Aguirre, ha parlato anche di Santiago Gimenez del Milan al termine della sfida col Giappone. Ecco le sue parole.

Milan, Aguirre su Gimenez

"Abbiamo schierato una linea a cinque, i miei terzini non riuscivano a tenere il passo con i loro laterali e abbiamo inserito una punta centrale. È stato un cambiamento obbligato, ma poi il capitano ha capito molto bene, si è inserito nella linea a cinque e, beh, i cambiamenti... volevo vedere Chucky, Chiquito. Volevo vedere anche Santi, come se la cavava. Ed era a questo che serviva questa partita".