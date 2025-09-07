Pianeta Milan
La griglia di Piccari: “Vlahović capocannoniere, Pioli il primo a saltare”

Con la chiusura del calciomercato, è tempo di tirare le prime somme: la griglia di partenza di Marco Piccari
Con la chiusura del calciomercato, è tempo di tirare le prime somme e azzardare le prime previsioni sulla Serie A. Sintonizzandosi su TMW Radio, Marco Piccari ha svelato la sua personale griglia di partenza, indicando le favorite per il campionato, il potenziale capocannoniere e la prima panchina a saltare.

Piccari e la corsa scudetto: un quartetto al comando

Secondo la visione di Piccari, la lotta per il titolo e per un posto in Champions League si concentrerà su quattro squadre: "Juventus, Napoli, Roma e Inter".

La sua griglia vede ai primi posti Juventus, Napoli, Roma e Inter. Una previsione che rispecchia la forza e le ambizioni dei top club italiani, con i bianconeri e i partenopei come principali contendenti, affiancati da una Roma e un'Inter che si sono rinforzate per competere ai massimi livelli.

Vlahovic, il re dei bomber

Per quanto riguarda il titolo di capocannoniere, Piccari punta tutto su Dušan Vlahović:  "Capocannoniere Vlahovic". La scelta ricade sul centravanti della Juventus, che sebbene nella scorsa stagione non abbia espresso il suo massimo potenziale, rimane un attaccante di altissimo livello. La prima panchina a saltare, invece, sarebbe quella di Stefano Pioli: "Ved in bilico Pioli".

