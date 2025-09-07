La griglia di Piccari: “Vlahović capocannoniere, Pioli il primo a saltare”

La sua griglia vede ai primi posti Juventus, Napoli, Roma e Inter. Una previsione che rispecchia la forza e le ambizioni dei top club italiani, con i bianconeri e i partenopei come principali contendenti, affiancati da una Roma e un'Inter che si sono rinforzate per competere ai massimi livelli.
Vlahovic, il re dei bomber—
Per quanto riguarda il titolo di capocannoniere, Piccari punta tutto su Dušan Vlahović: "Capocannoniere Vlahovic". La scelta ricade sul centravanti della Juventus, che sebbene nella scorsa stagione non abbia espresso il suo massimo potenziale, rimane un attaccante di altissimo livello. La prima panchina a saltare, invece, sarebbe quella di Stefano Pioli: "Ved in bilico Pioli".
