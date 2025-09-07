Pianeta Milan
Orrico punge Allegri: “È spudorato nel rinunciare al gioco, ma i risultati li fa”

In un'esclusiva intervista a TMW, Corrado Orrico ha espresso la sua opinione sul nuovo corso del Milan con Massimiliano Allegri
In un'esclusiva intervista a TMW, l'ex allenatore Corrado Orrico ha espresso la sua opinione sul nuovo corso del Milan con Massimiliano Allegri alla guida, ponendo l'accento in particolare sul valore del neo-acquisto Adrien Rabiot- Ecco, di seguito, le sue parole:

Orrico sul Milan: "Allegri non predica il bel gioco, ma in fondo all'anno vince"

Su Allegri che idea si è fatto?

"Non lo metto tra i migliori perché è davvero spudorato nel rinunciare al gioco. E' l'opposto di quel che dovremmo predicare noi tecnici, cioè prima la cura individuale e poi la cura della squadra. Però credo ci volesse un tecnico così al Milan, Allegri i risultati in fondo all'anno li fa. Non mi sento di esprimere le opinioni di chi lo bastona, io gli riconosco delle capacità di rimanere in concreto nel risultato. Lo scudetto per me lo vince il Napoli, poi Inter e Juve e Roma".

Con Rabiot è un ottimo centrocampo quello del Milan...

"Non mi convincono gli innamoramenti dei tecnici, quando un tecnico si innamora e vuole un giocatore poi nello spogliatoio non è bene visto perché qualunque cosa faccia, Rabiot viene additato come il cavallo di Allegri. Della serie: 'La partita l'abbiamo persa per Rabiot ma il tecnico non gli ha detto niente"

