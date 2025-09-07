Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Xhaka su Jashari: “Ardon ha un grande futuro davanti a sé. Al Milan…”

INTERVISTE

Xhaka su Jashari: “Ardon ha un grande futuro davanti a sé. Al Milan…”

Milan, Pagani in Esclusiva: 'Con Jashari centrocampo moderno. In Italia ...'
Il calciatore del Sunderland Granit Xhaka, corteggiato anche dal Milan, ha parlato di Ardon Jashari, attuale numero 30 del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciatore del SunderlandGranit Xhaka, corteggiato anche dal Milan durante l'estate, ha parlato alla vigilia della partita della sua nazionale vinta per 4-0 contro il Kosovo. L'ex giocatore dell'Arsenal ha anche commentato il suo compagno di squadra in Svizzera e attuale numero 30 del Milan, Ardon Jashari. Ecc , di seguito, le sue dichiarazioni.

Xhaka su Jashari: "Ha un grande futuro, l'infortunio non lo fermerà

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: i rossoneri hanno già scelto il nome in difesa!

“Gli dicevo ‘Il tuo momento arriverà’. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”

Leggi anche
Damiani: “Gattuso è l’uomo giusto. Alla Serie A manca la materia prima”
Bonazzoli: “Io esistevo già da prima della rovesciata contro il Milan, no?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA