Il calciatore del SunderlandGranit Xhaka, corteggiato anche dal Milan durante l'estate, ha parlato alla vigilia della partita della sua nazionale vinta per 4-0 contro il Kosovo. L'ex giocatore dell'Arsenal ha anche commentato il suo compagno di squadra in Svizzera e attuale numero 30 del Milan, Ardon Jashari. Ecc , di seguito, le sue dichiarazioni.
Xhaka su Jashari: “Ardon ha un grande futuro davanti a sé. Al Milan…”
“Gli dicevo ‘Il tuo momento arriverà’. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”
