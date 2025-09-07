Xhaka su Jashari: “Ardon ha un grande futuro davanti a sé. Al Milan…”

Il calciatore del Sunderland Granit Xhaka , corteggiato anche dal Milan durante l'estate, ha parlato alla vigilia della partita della sua nazionale vinta per 4-0 contro il Kosovo . L'ex giocatore dell'Arsenal ha anche commentato il suo compagno di squadra in Svizzera e attuale numero 30 del Milan , Ardon Jashari . Ecc , di seguito, le sue dichiarazioni.

“Gli dicevo ‘Il tuo momento arriverà’. Ardon ha un grande futuro davanti a sé e con il trasferimento al Milan ha dimostrato di poter giocare in una grandissima squadra. Peccato per l’infortunio, ma è abbastanza forte mentalmente e tornerà sicuramente ancora più forte”