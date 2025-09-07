Bava: “Inter e Milan hanno messo il bilancio davanti alla competitività”

L'obiettivo di raggiungere l'utile di bilancio entro il 2027 è raggiungibile per la Juventus? Prosegue Bava: "Realisticamente sì, faranno la differenza le variabili legate ai risultati sul campo. La proprietà di sicuro sta lavorando in questa prospettiva, ma occhio perché plusvalenze e aumento di capitale per questo discorso hanno un peso specifico nullo. Sui ricavi poi la Juve si sta adoperando al meglio delle sue possibilità. Solo i risultati possono agevolare l'aumento dei ricavi".
Conclusione con valutazioni generali: "Penso che Comolli abbia nascosto dietro l'UEFA una scelta legittima della proprietà su alcune cessioni. Nei prossimi due anni il costo della rosa andrà ridotto, non per il FFP ma per l'utile".
Il pensiero sulle altre big: "Inter e Milan hanno messo il bilancio in cima ogni pensiero, rispetto alla Juventus. Anche davanti alla competitività"
