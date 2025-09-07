Bava: “Inter e Milan hanno messo il bilancio davanti alla competitività”

"La società può ritenersi soddisfatto del mercato. I costi a bilancio sono stati appesantiti di pochissimo, di fatto il mercato si è autofinanziato con le cessioni. La prospettiva sul futuro è positiva, l'ammortamento di Vlahovic è all'ultimo anno e il prossimo la Juve avrà 19,5 milioni in meno e questo anche Arthur nel 2027. Con queste premesse non serviranno sacrifici dolorosi in futuro e sono arrivati giocatori che rappresentano investimenti, per età e prospettive".