Milan, Romano: “Gimenez ha scelto forte di restare. Cercato anche da …”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche del presente e del futuro di Santiago Gimenez con il Milan. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Santiago Gimenez, attaccante rossonero, è rimasto al Milan dopo degli ultimi giorni di mercato di fuoco con il possibile scambio con la Roma con Dovbyk. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche del presente e del futuro di Santiago Gimenez con il Milan. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.

"Gimenez è stato tra i protagonisti degli ultimi giorni di mercato. Prima il no a una possibile partenza, poi l'apertura alla Roma. Operazione saltata, ma l'apertura di Santi è sempre stata difficile, perché voleva il Milan, voleva stare al Milan. Gimenez è stato cercato anche dai club turchi, ma lui ha scelto di restare forte e chiaro di restare al Milan. Il Chelsea non l'ha mai cercato. Gimenez è più che contento di restare al Milan, vuole giocarsi le sue carte".

Queste le ultime novità di Fabrizio Romano su Santiago Gimenez. Vedremo quanto spazio avrà il messicano in questa stagione con Massimiliano Allegri.

