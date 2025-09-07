Milan, Romano: 'Gimenez ha scelto forte di restare. Cercato anche da ...'

"Gimenez è stato tra i protagonisti degli ultimi giorni di mercato. Prima il no a una possibile partenza, poi l'apertura alla Roma. Operazione saltata, ma l'apertura di Santi è sempre stata difficile, perché voleva il Milan, voleva stare al Milan. Gimenez è stato cercato anche dai club turchi, ma lui ha scelto di restare forte e chiaro di restare al Milan. Il Chelsea non l'ha mai cercato. Gimenez è più che contento di restare al Milan, vuole giocarsi le sue carte".