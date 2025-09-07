Vedremo quale sarà la tattica scelta in fine da Massimiliano Allegri per fare giocare il nuovo acquisto Nkunku, se insieme a Leao e Pulisic e in un altro modo meno offensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan ha chiuso la sessione di calciomercato rivoluzionando di fatto la squadra. Tante le cessioni messe appunto dalla dirigenza rossonera e tante anche le nuove facce presenti a Milanello a partire da questa stagione. Sono infatti 10 i colpi in entrata del Milan. In attacco è arrivato solo Nkunku dal Chelsea. Non la prima punta d'area di rigore da molti aspettata, ma un giocatore diverso. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del Milan e del possibile modulo con Nkunku in campo. Ecco tutti i suoi dubbi nel suo post dal social X.
"L’unica cosa che avrebbe senso, contando anche la modestia degli esterni, sarebbe un 3-4-3. Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot con Nkunku, Leao finto 9 e Pulisic. Ma la fascia sinistra sarebbe decisamente a rischio. In alternativa, fuori Pulisic e dentro Estupinan. Boh".
Vedremo quale sarà la tattica scelta in fine da Massimiliano Allegri per fare giocare il nuovo acquisto Nkunku, se insieme a Leao e Pulisic e in un altro modo meno offensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA