Il Milan ha chiuso la sessione di calciomercato rivoluzionando di fatto la squadra. Tante le cessioni messe appunto dalla dirigenza rossonera e tante anche le nuove facce presenti a Milanello a partire da questa stagione. Sono infatti 10 i colpi in entrata del Milan. In attacco è arrivato solo Nkunku dal Chelsea. Non la prima punta d'area di rigore da molti aspettata, ma un giocatore diverso. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del Milan e del possibile modulo con Nkunku in campo. Ecco tutti i suoi dubbi nel suo post dal social X.