Il Milan ha rivelato, tramite i propri profili social ufficiali, quale gol è stato eletto dai tifosi come il più bello del mese di settembre. La rete premiata è stata quella di Pulisic contro il Bari, il gol del definitivo 2-0. Sebbene siano stati apprezzati anche altri gol e gesti più appariscenti, il gesto tecnico sul gol di Pulisic è stato considerato da top-player. Ecco il commento del club rossonero sui social: "Un colpo, un vincitore: Christian Pulisic porta a casa il premio Gol del mese!"
Milan, "si è girato Pulisic": il gol del mese di settembre è suo
Milan, “si è girato Pulisic”: il gol del mese di settembre è suo
Il Milan ha rivelato quale gol è stato eletto dai tifosi come il più bello del mese di settembre: vince il gol "alla Giroud" di Pulisic
Premiato il gol di Pulisic "alla Giroud"—
Un gol alla “Giroud”, una girata fulminante su se stesso che permette al centrocampista americano di concludere a rete e battere il portiere avversario. Sicuramente nel corso della stagione vedremo reti più memorabili e spettacolari, ma in un mese di settembre in cui sono stati segnati appena 5 gol, di cui 3 di testa, quello dell’americano è sicuramente il più apprezzabile.
