Milan, “si è girato Pulisic”: il gol del mese di settembre è suo

Il Milan ha rivelato quale gol è stato eletto dai tifosi come il più bello del mese di settembre: vince il gol "alla Giroud" di Pulisic

Il Milan ha rivelato, tramite i propri profili social ufficiali, quale gol è stato eletto dai tifosi come il più bello del mese di settembre. La rete premiata è stata quella di Pulisic contro il Bari, il gol del definitivo 2-0. Sebbene siano stati apprezzati anche altri gol e gesti più appariscenti, il gesto tecnico sul gol di Pulisic è stato considerato da top-player. Ecco il commento del club rossonero sui social: "Un colpo, un vincitore: Christian Pulisic porta a casa il premio Gol del mese!"