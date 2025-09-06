Pianeta Milan
Milan, Bennacer si presenta alla Dinamo Zagabria: “Inizia un nuovo capitolo”

Ismael Bennacer lascia il Milan in prestito alla Dinamo Zagabria. Ecco le parole del centrocampista sui social.
Francesco De Benedittis

Ismael Bennacer è ufficialmente un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria. Il centrocampista algerino lascia il Milan in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Si tratta di un’operazione storica per il campionato croato, che vede Bennacer diventare il giocatore dal valore più alto mai trasferitosi in Croazia.

Fondamentale per il suo approdo alla Dinamo è stato l’apporto di Zvonimir Boban, ex leggenda rossonera e ora presidente del club di Zagabria.

Dinamo Zagabria, ecco il messaggio di Bennacer sui social

Sul suo profilo social ufficiale di X, Bennacer ha pubblicato una foto sorridente con la nuova maglia, indossando il suo consueto numero quattro, accompagnata dalla didascalia. "Inizia un nuovo capitolo".

Dunque, parole che mostrano la motivazione del centrocampista. Resta da capire se questo capitolo durerà solo un anno, con un possibile ritorno al Milan, oppure se la Dinamo deciderà di riscattarlo, permettendogli così di scrivere ulteriormente la sua storia con il club croato.

