Milan, Bennacer si presenta alla Dinamo Zagabria: “Inizia un nuovo capitolo”

Dinamo Zagabria, ecco il messaggio di Bennacer sui social—
Sul suo profilo social ufficiale di X, Bennacer ha pubblicato una foto sorridente con la nuova maglia, indossando il suo consueto numero quattro, accompagnata dalla didascalia. "Inizia un nuovo capitolo".
Dunque, parole che mostrano la motivazione del centrocampista. Resta da capire se questo capitolo durerà solo un anno, con un possibile ritorno al Milan, oppure se la Dinamo deciderà di riscattarlo, permettendogli così di scrivere ulteriormente la sua storia con il club croato.
