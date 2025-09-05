Calciomercato Milan, Bennacer alla Dinamo Zagabria è un affare storico

Il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato, e ieri sera ne è stata l’ennesima prova. I rossoneri hanno ceduto il centrocampista algerino Ismael Bennacer in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8–10 milioni, alla Dinamo Zagabria. Un’operazione in uscita che permette al Milan, almeno in parte, di risparmiare il pesante ingaggio, 4 milioni, dell’algerino. L’arrivo in Croazia del talentuoso centrocampista algerino rappresenta un’operazione storica: è infatti il giocatore più costoso a essersi trasferito nel campionato croato (valutato 15 milioni).