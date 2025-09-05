Calciomercato Milan, Bennacer alla Dinamo Zagabria è un affare storico

Bennacer lascia il Milan per la Dinamo Zagabria: prestito con diritto di riscatto. Trasferimento storico nel calciomercato croato: ecco perché.
Il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato, e ieri sera ne è stata l’ennesima prova. I rossoneri hanno ceduto il centrocampista algerino Ismael Bennacer in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8–10 milioni, alla Dinamo Zagabria. Un’operazione in uscita che permette al Milan, almeno in parte, di risparmiare il pesante ingaggio, 4 milioni, dell’algerino. L’arrivo in Croazia del talentuoso centrocampista algerino rappresenta un’operazione storica: è infatti il giocatore più costoso a essersi trasferito nel campionato croato (valutato 15 milioni).
Calciomercato Milan, Bennacer alla Dinamo grazie a Boban?
Nell’operazione potrebbe esserci lo zampino di un ex rossonero e grande estimatore del centrocampista: l’attuale presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban, che fu proprio lui a portare Bennacer al Milan prelevandolo dall’Empoli. Tra i due c’è grande stima, e sicuramente questo ha influenzato la scelta del giocatore.