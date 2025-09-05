Calciomercato Milan: trattativa avanzata con l’Al Shabab per Adli, ma su di lui restano anche altri due club.
Come riportato dal giornalista francese esperto di calciomercato Valentin Feuillette sul proprio profilo X, il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato. Dopo la recente cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto, il Milan proverà a vendere anche l’altro centrocampista non rientrante nei piani di Massimiliano Allegri, ovvero Yacine Adli. Il quale al momento si sta allenando con il Milan Futuro di Massimo Oddo.
Calciomercato Milan, non solo l'Al Shabab su Adli: sullo sfondo altri due club
Al momento, il club rossonero sarebbe in trattativa avanzata con il club arabo Al Shabab (in Arabia Saudita il mercato non è ancora chiuso). Secondo l’esperto di calciomercato, la trattativa tra i due club sarebbe molto avanzata, ma non vi è ancora alcun accordo con il giocatore.