Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l’Al Shabab per Adli

Come riportato dal giornalista francese esperto di calciomercato Valentin Feuillette sul proprio profilo X, il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato. Dopo la recente cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto, il Milan proverà a vendere anche l’altro centrocampista non rientrante nei piani di Massimiliano Allegri, ovvero Yacine Adli . Il quale al momento si sta allenando con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

Calciomercato Milan, non solo l'Al Shabab su Adli: sullo sfondo altri due club

Al momento, il club rossonero sarebbe in trattativa avanzata con il club arabo Al Shabab (in Arabia Saudita il mercato non è ancora chiuso). Secondo l’esperto di calciomercato, la trattativa tra i due club sarebbe molto avanzata, ma non vi è ancora alcun accordo con il giocatore.