Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l’Al Shabab per Adli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l’Al Shabab per Adli

Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l’Al Shabab per Adli - immagine 1
Calciomercato Milan: trattativa avanzata con l’Al Shabab per Adli, ma su di lui restano anche altri due club.
Francesco De Benedittis

Come riportato dal giornalista francese esperto di calciomercato Valentin Feuillette sul proprio profilo X, il calciomercato in uscita del Milan non è ancora terminato. Dopo la recente cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto, il Milan proverà a vendere anche l’altro centrocampista non rientrante nei piani di Massimiliano Allegri, ovvero Yacine Adli. Il quale al momento si sta allenando con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

Calciomercato Milan, non solo l'Al Shabab su Adli: sullo sfondo altri due club

—  

Al momento, il club rossonero sarebbe in trattativa avanzata con il club arabo Al Shabab (in Arabia Saudita il mercato non è ancora chiuso). Secondo l’esperto di calciomercato, la trattativa tra i due club sarebbe molto avanzata, ma non vi è ancora alcun accordo con il giocatore.

LEGGI ANCHE

Nel frattempo, sul calciatore algerino si muovono anche altre squadre, tra cui un club turco e uno greco. Vedremo come si evolverà il futuro di Yacine Adli. Ecco le parole di Feuillette.

LEGGI ANCHE: Milan, Odogu già 'idolo' dei tifosi: "Sono sul carro. Grande personalità">>>

"Le cose si muovono ancora per Yacine Adli. Il rilancio dell'Arabia Saudita sulla questione. Trattativa avanzata tra il Milan e l'Al Shabab.Resta da convincere il giocatore. Un club greco e un club in agguato".

 

Leggi anche
Calciomercato Milan, Molina: l’Atletico aveva aperto, ma …
Milan, Bennacer ceduto: la Dinamo non paga tutto lo stipendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA