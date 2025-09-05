Calciomercato Milan, Molina: l'Atletico aveva aperto, ma ...

Pianeta Milan
Secondo Calciomercato.com, il Milan avrebbe davvero tentato l'affondo per Molina durante gli ultimi giorni di calciomercato. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione: al termine di questo lunedì, infatti, la rosa rossonera sarà così formata.

Portieri: Terracciano, Maignan, Torriani (3 in totale).

Terzini: Estupinan, Athekame, Bartesaghi (3).

Difensori centrali: De Winter, Tomori, Pavlovic, Gabbia, Odogu (5).

Centrocampisti: Ricci, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Rabiot, Fofana (6).

Esterni/Ali: Leao, Pulisic, Saelemaekers (3).

Attaccanti: Gimenez, Nkunku (2).

Basta fare un rapido calcolo, la rosa per Allegri sarà cortissima composta da 22 giocatori, di cui solo 19 di movimento. Ecco un retroscena.

Calciomercato Milan, Molina tentativo

Secondo Calciomercato.com, il Milan avrebbe davvero tentato l'affondo per Molina durante gli ultimi giorni di calciomercato. Ecco tutti i dettagli.

Da parte dell'Atletico Madrid, si legge, sarebbe arrivata un'apertura al Milan per negoziare il trasferimento di Molina anche con la formula del prestito oneroso. La trattativa si sarebbe bloccata sul nascere di fronte alle resistenze del giocatore: Molina, infatti, voleva restare nel club spagnolo per giocare la Champions League.

