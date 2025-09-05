Calciomercato Milan, Molina: l'Atletico aveva aperto, ma ...

Calciomercato Milan, Molina tentativo—
Secondo Calciomercato.com, il Milan avrebbe davvero tentato l'affondo per Molina durante gli ultimi giorni di calciomercato. Ecco tutti i dettagli.
Da parte dell'Atletico Madrid, si legge, sarebbe arrivata un'apertura al Milan per negoziare il trasferimento di Molina anche con la formula del prestito oneroso. La trattativa si sarebbe bloccata sul nascere di fronte alle resistenze del giocatore: Molina, infatti, voleva restare nel club spagnolo per giocare la Champions League.
