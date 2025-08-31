Pianeta Milan
Il Milan, per sostituire Alex Jimenez, starebbe facendo un tentativo per Nahuel Molina: il giocatore avrebbe fatto sapere che ...
Fabio Barera
Il Milan, in queste ore, starebbe facendo un tentativo per prendere Nahuel Molina. Come noto, infatti, i rossoneri hanno appena lasciato partire Alex Jimenez direzione Bournemouth, anche e soprattutto per le sue intemperanze più che per le prestazioni offerte. Già nel corso della tournée estiva, Massimiliano Allegri lo aveva lasciato a casa dalla trasferta inglese, in cui poi il Diavolo ha affrontato Leeds e Chelsea, per una serie di ritardi agli allenamenti. E anche altri comportamenti avrebbero spinto la società a cercargli una sistemazione.

Calciomercato Milan, Molina per sostituire Jimenez: ecco la sua risposta

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, per sostituire lo spagnolo il Milan avrebbe messo gli occhi sull'esterno dell'Atletico Madrid. Il tentativo sarebbe in atto, ma il giocatore non sarebbe convinto particolarmente. In ogni caso, che possa arrivare lui o meno, il Diavolo rimane alla ricerca di un terzino destro. Al momento, in quella zona di campo, c'è il solo Zachary Athekame, anche perché lo stesso Yunus Musah dovrebbe andare all'Atalanta.

