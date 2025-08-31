Il Milan, per sostituire Alex Jimenez, starebbe facendo un tentativo per Nahuel Molina: il giocatore avrebbe fatto sapere che ...

Il Milan, in queste ore, starebbe facendo un tentativo per prendere Nahuel Molina. Come noto, infatti, i rossoneri hanno appena lasciato partire Alex Jimenez direzione Bournemouth, anche e soprattutto per le sue intemperanze più che per le prestazioni offerte. Già nel corso della tournée estiva, Massimiliano Allegri lo aveva lasciato a casa dalla trasferta inglese, in cui poi il Diavolo ha affrontato Leeds e Chelsea, per una serie di ritardi agli allenamenti. E anche altri comportamenti avrebbero spinto la società a cercargli una sistemazione.