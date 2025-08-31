Calciomercato Milan, Musah all’Atalanta: formula e cifre dell’operazione

Calciomercato Milan, Moretto: "Musah all'Atalanta: operazione da 30 milioni"—
Si tratta dunque di un’uscita importante; ora il Milan dovrà valutare come sostituire l’americano a poche ore dalla chiusura del mercato. Il nome in pole resta quello di Adrien Rabiot, ma non sono da escludere possibili colpi di scena.
Ecco le parole di Romano sui propri profili X: "Yunus Musah all'Atalanta, ci siamo! Accordo verbale con il Milan per un prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Pacchetto totale del valore € di 25 milioni tra commissione di prestito e potenziale acquisto futuro. Musah firmerà un nuovo contratto con il Milan prima di andare in prestito".
Moretto aggiunge: "Musah-Atalanta, tra prestito e diritto la cifra é leggermente sotto quota 30 milioni di euro"
