Calciomercato Milan, Musah all’Atalanta: formula e cifre dell’operazione

Calciomercato Milan, Musah passa all’Atalanta: operazione in prestito con diritto di riscatto. Ecco le cifre.
Il calciomercato del Milan in queste ore è bollente, sia in entrata sia in uscita. Secondo quanto riportato dai noti esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, è ormai definito il passaggio di Yunus Musah all’Atalanta.

Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio, per un’operazione complessiva leggermente inferiore ai 30 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto.

Si tratta dunque di un’uscita importante; ora il Milan dovrà valutare come sostituire l’americano a poche ore dalla chiusura del mercato. Il nome in pole resta quello di Adrien Rabiot, ma non sono da escludere possibili colpi di scena.

Ecco le parole di Romano sui propri profili X: "Yunus Musah all'Atalanta, ci siamo! Accordo verbale con il Milan per un prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Pacchetto totale del valore € di 25 milioni tra commissione di prestito e potenziale acquisto futuro. Musah firmerà un nuovo contratto con il Milan prima di andare in prestito".

Moretto aggiunge: "Musah-Atalanta, tra prestito e diritto la cifra é leggermente sotto quota 30 milioni di euro"

