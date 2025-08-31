Calciomercato Milan, non solo Rabiot: proposto Soumaré

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, parla del profilo di Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Leicester. Il giocatore sarebbe stato proposto al Milan.
Mancano sempre meno ora al termine del calciomercato estivo: in Serie A, infatti, la deadline è in programma domani alle ore 20. Il Milan potrebbe chiudere altri tre colpi in entrata: si parla di un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda la mediana, i rossoneri potrebbero prima cedere un altro pezzo con Musah destinato a partire. E poi? I rossoneri starebbero facendo di tutto per Rabiot, ma potrebbe essere un'operazione complicata a livello economico.
Il Milan continua a lavorare per provare a prendere Adrien Rabiot, centrocampista francese del Marsiglia. La mezzala, infatti, sarebbe il primo obiettivo per Massimiliano Allegri. Non solo l'ex Juventus: il Milan potrebbe anche valutare delle eventuali alternative per il reparto. Ecco un altro nome.
