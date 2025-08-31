Calciomercato Milan, non solo Rabiot: proposto Soumaré

Mancano sempre meno ora al termine del calciomercato estivo: in Serie A, infatti, la deadline è in programma domani alle ore 20. Il Milan potrebbe chiudere altri tre colpi in entrata: si parla di un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda la mediana, i rossoneri potrebbero prima cedere un altro pezzo con Musah destinato a partire. E poi? I rossoneri starebbero facendo di tutto per Rabiot, ma potrebbe essere un'operazione complicata a livello economico.