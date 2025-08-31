Pianeta Milan
Calciomercato Milan, si complica la pista Gomez: le ultime dall’Inghilterra
Calciomercato Milan: Joe Gomez resta nel mirino, ma il Liverpool cede solo a titolo definitivo. Trattativa in bilico nelle ultime ore.
Francesco De Benedittis

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare la difesa di Massimiliano Allegri. Tra i tanti nomi accostati nelle ultime ore, il più caldo resta quello di Joe Gomez del Liverpool.

I rossoneri avrebbero già inviato una prima offerta per un trasferimento a titolo definitivo, alla quale attendono ancora una risposta dai Reds.

Calciomercato Milan, trattativa complessa per Gomez: Liverpool non apre al prestito

Dall’Inghilterra, secondo la fonte Liverpool FC News, il club inglese non vorrebbe privarsi del proprio difensore centrale: nonostante gli infortuni frequenti, Gomez resta un elemento fondamentale per la squadra, soprattutto se poi non dovesse arrivare Marc Guehi.

LEGGI ANCHE: Milan, Nkunku leva via i dubbi: “Ecco il mio ruolo. Non mi pongo limiti”

Sempre dall’Inghilterra arriva con forza la notizia che il Liverpool non aprirà per nessun motivo a un prestito di Gomez. La trattativa, dunque, non sarà semplice: il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo e, soprattutto, qualora arrivasse Guehi. Altrimenti, il Milan sarà costretto a virare su altri profili, a poche ore dal termine del calciomercato.

