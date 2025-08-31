Calciomercato Milan, si complica la pista Gomez: le ultime dall’Inghilterra

Calciomercato Milan, trattativa complessa per Gomez: Liverpool non apre al prestito—
Dall’Inghilterra, secondo la fonte Liverpool FC News, il club inglese non vorrebbe privarsi del proprio difensore centrale: nonostante gli infortuni frequenti, Gomez resta un elemento fondamentale per la squadra, soprattutto se poi non dovesse arrivare Marc Guehi.
Sempre dall’Inghilterra arriva con forza la notizia che il Liverpool non aprirà per nessun motivo a un prestito di Gomez. La trattativa, dunque, non sarà semplice: il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo e, soprattutto, qualora arrivasse Guehi. Altrimenti, il Milan sarà costretto a virare su altri profili, a poche ore dal termine del calciomercato.
