Calciomercato Milan, si complica la pista Gomez: le ultime dall’Inghilterra

Sempre dall’Inghilterra arriva con forza la notizia che il Liverpool non aprirà per nessun motivo a un prestito di Gomez. La trattativa, dunque, non sarà semplice: il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo e, soprattutto, qualora arrivasse Guehi. Altrimenti, il Milan sarà costretto a virare su altri profili, a poche ore dal termine del calciomercato.