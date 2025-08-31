Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si accelera a centrocampo: spunta Lovric

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, si accelera a centrocampo: spunta Lovric

Calciomercato Milan, si accelera a centrocampo: spunta Lovric
Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del Milan: non solo Rabiot, per il centrocampista spunta anche il nome di Lovric. Ecco le novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno ora al termine del calciomercato estivo: in Serie A, infatti, la deadline è in programma domani alle ore 20. Il Milan potrebbe chiudere altri tre colpi in entrata: si parla di un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda la mediana, i rossoneri potrebbero prima cedere un altro pezzo, per poi concentrarsi e spingere al massimo sul versante Rabiot. Non solo il francese: il Diavolo potrebbe cercare altri nomi per il centrocampo. Ecco un possibile obiettivo in Serie A.

Calciomercato Milan, anche Lovric in lista

—  

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del Milan: non solo Rabiot, per il centrocampista spunta anche il nome di Lovric. Ecco le novità dal social X.

LEGGI ANCHE

"Milan, dopo l’uscita di Musah si accelera per un nuovo centrocampista. Oltre alle candidature già note, i rossoneri valutano anche Sandi Lovric dell’Udinese".

LEGGI ANCHE: Milan, Gomez: non solo gli infortuni. C'è un altro dubbio sul difensore>>>

Vedremo se i rossoneri chiuderanno il colpo Rabiot per la mediana o se si dovrà scandagliare il mercato alla ricerca di alternative.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Musah all’Atalanta: formula e cifre dell’operazione
Calciomercato Milan, non solo Rabiot: proposto Soumaré

© RIPRODUZIONE RISERVATA