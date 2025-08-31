Calciomercato Milan, si accelera a centrocampo: spunta Lovric

Mancano sempre meno ora al termine del calciomercato estivo: in Serie A, infatti, la deadline è in programma domani alle ore 20. Il Milan potrebbe chiudere altri tre colpi in entrata: si parla di un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda la mediana, i rossoneri potrebbero prima cedere un altro pezzo, per poi concentrarsi e spingere al massimo sul versante Rabiot. Non solo il francese: il Diavolo potrebbe cercare altri nomi per il centrocampo. Ecco un possibile obiettivo in Serie A.