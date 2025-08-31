Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Ultime ore di mercato rossonero: da Gimenez a Rabiot, tutti i nodi da sciogliere

CALCIOMERCATO MILAN

Ultime ore di mercato rossonero: da Gimenez a Rabiot, tutti i nodi da sciogliere

Calciomercato, Rafaela Pimenta (agente Gimenez): 'Non lascerà il Milan'
Giorni scoppiettanti a Casa Milan per quanto riguarda il mercato: diversi nodi da sciogliere, da Gimenez a Rabiot passando per Akanji
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel Milan, la situazione di Santiago Gimenez è al centro dell'attenzione di tutti. Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo il gol annullato contro il Lecce, l'attaccante messicano ha baciato lo stemma del Milan, un gesto che, a differenza della sua esultanza al Feyenoord, sembra voler comunicare una chiara intenzione di restare in rossonero.

Missione difesa per il Milan: Allegri vuole Akanji, ma il Tottenham fa sul serio

—  

La sua volontà, confermata dal suo entourage, è quella di non accettare trasferimenti in questa sessione di mercato, rendendo più complessa l'idea di uno scambio con l'ucraino Artem Dovbyk, anche se quest'ultimo spinge per il trasferimento. L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, non sarebbe entusiasta di avere Gimenez come alternativa in attacco. Nonostante la chiusura di Igli Tare a un possibile scambio, non è da escludere che il Milan possa tentare un affondo per Dovbyk, o per altri nomi come Aleksandar Mitrovic ed Embolo, senza dover necessariamente cedere Gimenez. Intanto, è arrivata l'ufficialità di Christopher Nkunku, che ha scelto la maglia numero 18.

LEGGI ANCHE

La difesa è la priorità: Akanji o le alternative

—  

La vera urgenza del Milan in queste ultime ore di mercato è il difensore centrale, una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. L'obiettivo principale resta Manuel Akanji del Manchester City. Il Milan è disposto a offrire 15 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio di 4 milioni, ma deve affrontare la concorrenza del Tottenham, che sembra pronto a superare la sua offerta. Le alternative ad Akanji sono Joe Gomez del Liverpool e Juan Foyth del Villarreal.

Rabiot e le cessioni chiave

—  

A centrocampo, continua a tenere banco il nome di Adrien Rabiot. Il francese, in rotta con il Marsiglia, non ha ancora deciso il suo futuro. Il Marsiglia lo valuta circa 15 milioni di euro. L'operazione potrebbe sbloccarsi se il Milan decidesse di cedere Yunus Musah all'Atalanta.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan: per il centrocampo si guarda in Italia, ecco il nuovo nome

Nelle prossime ore sono attese le chiusure di due cessioni importanti: Alex Jimenez al Bournemouth per circa 25 milioni di euro e Samuel Chukwueze al Fulham, anche lui per 25 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA