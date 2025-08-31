Ultime ore di mercato rossonero: da Gimenez a Rabiot, tutti i nodi da sciogliere

Nel Milan, la situazione di Santiago Gimenez è al centro dell'attenzione di tutti. Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo il gol annullato contro il Lecce , l'attaccante messicano ha baciato lo stemma del Milan , un gesto che, a differenza della sua esultanza al Feyenoord, sembra voler comunicare una chiara intenzione di restare in rossonero.

Missione difesa per il Milan: Allegri vuole Akanji, ma il Tottenham fa sul serio

La sua volontà, confermata dal suo entourage, è quella di non accettare trasferimenti in questa sessione di mercato, rendendo più complessa l'idea di uno scambio con l'ucraino Artem Dovbyk, anche se quest'ultimo spinge per il trasferimento. L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, non sarebbe entusiasta di avere Gimenez come alternativa in attacco. Nonostante la chiusura di Igli Tare a un possibile scambio, non è da escludere che il Milan possa tentare un affondo per Dovbyk, o per altri nomi come Aleksandar Mitrovic ed Embolo, senza dover necessariamente cedere Gimenez. Intanto, è arrivata l'ufficialità di Christopher Nkunku, che ha scelto la maglia numero 18.