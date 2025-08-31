Ultime ore di mercato rossonero: da Gimenez a Rabiot, tutti i nodi da sciogliere

La difesa è la priorità: Akanji o le alternative—
La vera urgenza del Milan in queste ultime ore di mercato è il difensore centrale, una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. L'obiettivo principale resta Manuel Akanji del Manchester City. Il Milan è disposto a offrire 15 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio di 4 milioni, ma deve affrontare la concorrenza del Tottenham, che sembra pronto a superare la sua offerta. Le alternative ad Akanji sono Joe Gomez del Liverpool e Juan Foyth del Villarreal.
Rabiot e le cessioni chiave—
A centrocampo, continua a tenere banco il nome di Adrien Rabiot. Il francese, in rotta con il Marsiglia, non ha ancora deciso il suo futuro. Il Marsiglia lo valuta circa 15 milioni di euro. L'operazione potrebbe sbloccarsi se il Milan decidesse di cedere Yunus Musah all'Atalanta.
Nelle prossime ore sono attese le chiusure di due cessioni importanti: Alex Jimenez al Bournemouth per circa 25 milioni di euro e Samuel Chukwueze al Fulham, anche lui per 25 milioni.
