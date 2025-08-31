Calciomercato Milan: Jimenez vola a Londra per le visite con il Bournemouth

L'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Alex Jimenez è partito per Londra per sostenere le visite mediche con il Bournemouth, lascia il Milan

L'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Alex Jimenez è partito per Londra per sostenere le visite mediche con il Bournemouth , come riportato in esclusiva da Gianluca Di Marzio . Il giovane terzino spagnolo lascia il Milan per approdare in Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

L'operazione è un passo decisivo nella strategia di mercato del club rossonero, che prosegue nel suo lavoro di snellimento della rosa e di valorizzazione dei giovani talenti. Per Jimenez si aprono le porte di una nuova avventura, dove avrà la possibilità di misurarsi in uno dei campionati più competitivi d'Europa e di accumulare l'esperienza necessaria per crescere a livello professionale.