Il toccante addio di Kakà ad Armani: “È stato un vero amico e ha creduto in me”

La scomparsa del celebre stilista Giorgio Armani ha generato un'ondata di commozione e omaggi che ha coinvolto anche il mondo del calcio. Numerosi volti noti dello sport hanno voluto ricordare l'icona della moda, simbolo del Made in Italy nel mondo. Tra i tanti tributi, spicca il saluto social dell'ex campione del Milan, Ricardo Kakà . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Giorgio Armani è stato più di un'icona della moda, è stato un vero amico e una presenza costante durante tutto il mio percorso. La sua eleganza andava ben oltre gli abiti che disegnava; era nel modo in cui trattava le persone. Sarò sempre grato per gli anni di collaborazione, la fiducia e i momenti che abbiamo condiviso. Ha creduto in me fin dai miei primi giorni a Milano e questo ha significato molto. Giorgio, grazie per la tua amicizia, la tua visione e il tuo cuore. Riposa in pace".