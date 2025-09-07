Oggi è il compleanno di Desailly: gli auguri social del Milan

Proprio in quell'estate il Milan di Fabio Capello lo preleva dalla Francia. Capello avanza la sua posizione in campo, trasformandolo da difensore in centrocampista box-to-box. Il cambio di ruolo esalta tutte le sue caratteristiche tecniche e fisiche, tanto da farlo diventare un perno della squadra di quegli anni. Con i rossoneri gioca fino al 1998, vincendo due Scudetti, una Supercoppa italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Insomma, un palmares di tutto rispetto.

Dopodiché sbarca in Premier League al Chelsea e, infine, terminerà la sua carriera indossando le maglie di Al-Gharafa e Qatar SC.

Da ultimo, occorre ricordare le sue grandi imprese con la Nazionale francese. Con i 'galletti', infatti, vinse i Mondiali di Francia 1998 e gli Europei del 2000, disputati tra Belgio e Paesi Bassi. Anche in quest'ultimo caso, fece uno "sgarbo" all'Italia, sconfiggendola nella finale del torneo.