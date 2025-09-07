Oggi è il compleanno di Desailly: gli auguri social del Milan

Pianeta Milan
Oggi è il compleanno di Marcel Desailly, ex centrocampista del Milan. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri tramite un post sui social
Oggi Marcel Desailly - ex giocatore del Milan - festeggia 57 anni. Il club rossonero, tramite un post sul suo profilo ufficiale X, ha voluto fare gli auguri di compleanno al fortissimo ex centrocampista.

Il messaggio dedicatogli recita: "Acciaio e classe personificati. Buon compleanno, Marcel!".

La carriera di Desailly

Il messaggio del club per augurargli un buon compleanno sintetizza perfettamente il Desailly giocatore. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Nantes e aver giocato le sue prime stagioni da professionista con la maglia dello stesso Nantes, Desailly si trasferisce all'Olympique Marsiglia. Una sola annata basta per prendersi la scena e farsi notare dal Milan (qui una sua intervista in cui ricorda i tempi in rossonero). Contro i rossoneri - i tifosi milanisti lo ricorderanno a malincuore - Desailly alza la Champions League nella finale di Monaco di Baviera del 1993.

Proprio in quell'estate il Milan di Fabio Capello lo preleva dalla Francia. Capello avanza la sua posizione in campo, trasformandolo da difensore in centrocampista box-to-box. Il cambio di ruolo esalta tutte le sue caratteristiche tecniche e fisiche, tanto da farlo diventare un perno della squadra di quegli anni. Con i rossoneri gioca fino al 1998, vincendo due Scudetti, una Supercoppa italiana, una Champions League e una Supercoppa UEFA. Insomma, un palmares di tutto rispetto.

Dopodiché sbarca in Premier League al Chelsea e, infine, terminerà la sua carriera indossando le maglie di Al-Gharafa e Qatar SC.

Da ultimo, occorre ricordare le sue grandi imprese con la Nazionale francese. Con i 'galletti', infatti, vinse i Mondiali di Francia 1998 e gli Europei del 2000, disputati tra Belgio e Paesi Bassi. Anche in quest'ultimo caso, fece uno "sgarbo" all'Italia, sconfiggendola nella finale del torneo.

