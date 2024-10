Milan, Desailly: “Giocare insieme a Baresi era impossibile”

Prima di quella partita, infatti, Fabio Capello lo ha provato in amichevole come centrale di difesa. Desailly, però, giocò malissimo, forse un po' di proposito, ma anche per altri motivi. Ecco le sue parole: "In quel famosissimo Fiorentina-Milan successe semplicemente che non volevo giocare in difesa. Perché ci sono altri problemi. Ma è impossibile giocare in difesa. Io ero un difensore tipo brasiliano, ogni tanto volevo camminare. Con Baresi non era possibile, sempre su, giù, su, giù, per me era impossibile". LEGGI ANCHE:Milan, Leao dominante in Nazionale: Fonseca prendi appunti