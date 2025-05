Milan, Pellegrino racconta un retroscena sul 2023: “Mi stavo …”

Marco Pellegrino, difensore argentino di proprietà del Milan ora in prestito all'Huracán vuole tornare per affermarsi in maglia rossonera

Marco Pellegrino , classe 2002 , difensore argentino di proprietà del Milan e attualmente in prestito in patria, nel Club Atlético Huracán , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'gianlucadimarzio.com'. Ecco un suo estratto.

Pellegrino: "Uno scout mi disse che il Milan mi stava monitorando. Pensai ..."

"Mi stavo allenando con il Platense. Viene da me uno scout del club e mi spiega: 'Marco, il Milan ti sta monitorando e potrebbero mandarci un'offerta a breve'. Il … Milan? Wow. Chiamo subito il mio agente e lui si mette in contatto con i rossoneri. Inizia la trattativa: la dirigenza era decisa a prendermi e così il mio agente vola in Italia con il Presidente del Platense. In pochi giorni chiudono l'accordo e in meno di una settimana ero anche io a Milano".