Marco Pellegrino , difensore del Milan in prestito all' Huracan , ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di 'MilanNews.it', soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza in rossonero e sul possibile ritorno. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sull'addio al Milan: "Sai, nel Milan probabilmente non avrei avuto lo spazio di cui avevo bisogno. Meglio giocare con continuità, fare esperienza e migliorarsi. Devo imparare, anche dagli errori. E se in futuro ci sarà la possibilità di tornare sicuramente sarò un giocatore più esperto. Ho giocato una sola partita, col Napoli e mi sono fatto male. Ma allenarmi con Theo, Giroud, Maignan è stata un'esperienza unica, un sogno. Se ci penso mi cresce la voglia di tornare, voglio farlo da giocatore più forte per giocarmela. Non pensavo di entrare, fu tutto troppo veloce. Si fa male Kalulu e Pioli mi fa: 'Marco, vai'. Serata difficile, mi sono fatto pure male. E mi dispiace che l'immagine che i tifosi hanno di me sia di quella partita, senza che abbia potuto avere un'altra possibilità. Sognavo di giocare a San Siro, magari sapendolo già in anticipo per prepararmi mentalmente".