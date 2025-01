Calciomercato Milan, Pellegrino saluta: ufficiale il passaggio all’Huracan

Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan, passa ufficialmente all'Huracan. Il centrale argentino, infatti, negli ultimi mesi ha giocato all'Independiente dopo che in rossonero non ha trovato spazio e nemmeno la fiducia degli allenatori che si sono alternati in panchina. Presso il club albiceleste, però, ha avuto grandi difficoltà, soprattutto dopo quanto avvenuto negli ultimi mesi.