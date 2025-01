Dove vedere Juventus-Milan in TV e Streaming? Una possibilità

A che ora gioca il Milan oggi?

Juventus-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'Allianz Stadium' di Torino, la sfida tra Juventus e Milan, valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. L'andata terminò sul punteggio di 0-0 con il Milan poco incisivo in attacco. Il Diavolo ha cambiato guida tecnica: sarà la terza ufficiale in Serie A per Sergio Conceicao. Rossoneri e bianconeri si giocano tantissimo, visto che sarà uno sconto diretto per un posto in zona Champions League, ovvero tra le prima quattro in campionato.