"Vivo per il momento in cui alzerò la Coppa Italia all’Olimpico". Così Charalampos Lykogiannis , calciatore del Bologna , ha parlato in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan . Ecco le sue parole a Sport24: "Mi dirai che sono matto, ma siccome sono uno che si pone obiettivi, appena abbiamo superato l’Atalanta nei quarti, ho detto al mio psicologo sportivo: ‘Voglio vincere la Coppa’. Così ho stampato due volte una foto del trofeo: una l’ho messa in camera mia, per vederla ogni mattina, e l’altra nel mio armadietto".

Bologna, Lykogiannis avverte il Milan: "Coppa Italia? La nostra occasione"

Lykogiannis continua: "Ora credo che siamo davvero messi bene. Abbiamo una grande occasione di vincere la Coppa Italia. È la nostra occasione. Non abbiamo ancora deciso cosa faremo in caso di vittoria della Coppa, perché è ancora presto". Milan-Bologna sarà una sfida secca: per i rossoneri potrebbe essere il secondo trofeo stagionale e il pass per l'Europa League.