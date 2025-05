La Curva Sud carica il Milan in vista della finale di Coppa Italia: “Vogliamo 11 Leoni”

Nonostante la vittoria contro il Bologna in Serie A a San Siro, il pensiero dei tifosi del Milan si è rivolto subito alla finale

Nonostante la vittoria per 3-1 contro il Bologna nell'ultimo match di Serie A giocato a San Siro, il pensiero dei tifosi del Milan si è subito rivolto al prossimo, cruciale appuntamento: la finale di Coppa Italia contro la stessa formazione emiliana, in programma mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

"Vogliamo 11 leoni": il messaggio della Curva Sud al Milan

Al termine della sfida di campionato, un segnale forte e chiaro è arrivato dal cuore pulsante del tifo rossonero: la Curva Sud. Il settore più caldo di San Siro ha infatti chiamato a raccolta la squadra, incitandola con cori potenti e inequivocabili, pensati per infondere grinta e determinazione in vista della delicata sfida che mette in palio un trofeo.