Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molto durante la prossima estate. Anche in difesa, il club potrebbe essere alla 'vigilia' di una possibile rivoluzione del reparto. Tra i tanti giocatori in bilico ci sarebbe anche Fikayo Tomori. Il centrale inglese, al momento, non è sicuro del posto da titolare e potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza. Anche Thiaw potrebbe non essere sicuro del posto. Il Milan potrebbe riallacciare i contatti col Feyenoord dopo il colpo Gimenez. Ecco per chi.