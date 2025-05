Milan, doppio binario per il futuro: immobilismo strategico o caccia a nuovi soci?

Mentre il tempo stringe e la prossima stagione incombe, il Milan vive una fase di apparente stasi per quanto riguarda DS e allenatore

Mentre il tempo stringe e la prossima stagione incombe, il Milan vive una fase di apparente stasi per quanto riguarda due figure cruciali come il Direttore Sportivo e l'allenatore. Questo immobilismo ha alimentato diverse interpretazioni negli ultimi giorni, con una teoria che ha preso particolarmente piede: l'imminente ingresso in società del colosso saudita Aramco, controllato dal fondo sovrano PIF.