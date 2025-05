Calciomercato Milan, Moncada pazzo di Svilar. Ecco quanto costa

Mile Svilar è uno delle principali ragioni del recupero della Roma di Ranieri. Il portiere è stato tra i migliori in Serie A. Una crescita che il suo entourage vorrebbe essere riconosciuta anche a livello prettamente monetario. Al momento, Sivlar ha un contratto da un solo milione a stagione in scadenza nel 2027. Secondo Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo sarebbe su un binario morto , viste le richieste da 4 milioni di euro.

Calciomercato Milan, pista Svilar? Rinnovo con la Roma a un binario morto. Moncada ...

Svilar, si legge, avrebbe tanto calciomercato in Premier League e non solo. Attenzione anche al Milan che è alle prese con il rinnovo di Maignan, in scadenza nel 2026. Se dovesse partire, Moncanda stimerebbe molto Svilar e potrebbe farci un pensiero. Costo? Non meno di 30 milioni di euro. Dalla Roma, si legge, filtrerebbe comunque ottimismo: l'accordo con Svilar potrebbe arrivare più tardi. Vedremo quale sarà il destino della porta del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, doppio binario per il futuro: immobilismo strategico o caccia a nuovi soci?>>>