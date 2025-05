Nelle ultime ore sarebbe emersa l'ipotesi Mile Svilar, portiere della Roma, per il Milan, in vista del prossimo calciomercato: i dettagli

Una notizia che avrebbe del clamoroso, se confermata, è giunta da pochi minuti e vedrebbe Mile Svilar lasciare la Roma e vestire la casacca del Milan . L'estremo difensore giallorosso, che nel corso della stagione si è messo in particolare evidenza risultando tra i migliori nel massimo campionato italiano, rischia infatti di lasciare la Capitale in caso di mancato rinnovo. Il classe 1999 avrebbe infatti rifiutato, o meglio non avrebbe ancora accettato l'offerta recapitatagli dalla Roma da 1,6 milioni di euro a stagione . Questo secondo alcune indiscrezioni che già circolavano in mattinata.

Mercato Milan, emerge la pista Svilar: intreccio con la Roma? I dettagli

A fornire le ultime notizie, qualche decina di minuti fa, ci ha pensato però il quotidiano 'la Repubblica', in un articolo pubblicato sul proprio sito. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan potrebbe farci un pensiero in caso di addio di Mike Maignan. In tal caso nella trattativa potrebbero entrare anche Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Non solo, perché sulle sue tracce ci sarebbero anche il Bayern Monaco e il Chelsea. Al momento, come detto, si tratta di un'indiscrezione, ma non è escluso che almeno un tentativo possa essere fatto.