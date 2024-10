Milan, questo è il vero Leao! Rafa domina col Portogallo: ecco la svolta?

In questo inizio di stagione, Leao non ha brillato come sperato nel Milan. Queste prestazioni non si sono viste in Serie A o in Champions, anche se c'è stato qualche brillante spunto. Troppo poco e troppo isolato per il talento che ha questo giocatore. Fonseca, al rientro di Rafa, dovrà sfruttare questa onda lunga: è inevitabile che Leao tornerà carico dopo una partita del genere. L'allenatore del Milan deve prendere spunto e toccare le giuste corde. Questa sosta per le Nazionali potrebbe rappresentare la svolta per la stagione di Leao e anche per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, Bonomi è il leader a suon di gol: altro talento rossonero